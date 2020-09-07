Сотни тысяч домов без света: на Японию обрушился разрушительный тайфун «Хайшен»

По меньшей мере один человек погиб, 70 в списке пропавших без вести в результате удара стихии в Японии. На острова обрушился мощный тайфун «Хайшен».

Из опасных районов эвакуировали более полутора миллионов человек, свыше ста - пострадали. Сорваны крыши домов, выкорчеваны деревья, затоплены улицы. Очевидцы говорят, что это далеко не все проблемы, с которыми им пришлось столкнуться из-за разбушевавшегося шторма.

«Четыреста тысяч домов остались без света. Также были отменены все внутренние рейсы вчера - это 550 рейсов. Сегодня такое же количество рейсов было отменено. Закрыты скоростные дороги», - рассказала «Звезде» проживающая в Японии Елена Гаврилина.

Из Японии «Хайшен» направился к Корейскому полуострову. В течение нескольких часов там была парализована работа аэропортов, остановлено железнодорожное сообщение.

Сейчас тайфун взял курс в сторону Приморья - на юге края уже ливни. Объявлено штормовое предупреждение, а жителей просят без необходимости не покидать свои дома.