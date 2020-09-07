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Двадцать пять тысяч добровольцев: как проходит старт третьего этапа испытаний российской вакцины от COVID-19

Алексей Казанников
19:38 07.09.2020
Международное медицинское сообщество высоко оценило результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Московская городская больница №2 - одно из десяти медучреждений, где с сегодняшнего дня можно испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Сперва с добровольцами подписывается договор. Перед тем, как ввести им вакцину, врачи проводят серию скрининговых исследований: анализы и тесты на наркотики и алкоголь. А также мазок - чтобы понять, что пациент не болеет коронавирусом и никогда им не болел.

На испытания препарата записались уже 25 тысяч москвичей. Немалый интерес к вакцине проявляют и за рубежом. Переговоры ведут около двадцати стран, а Россия, в свою очередь, готова делиться опытом.

Результаты клинических испытаний российской вакцины были признаны международным медицинским сообществом в лице The Lancet - одного из самых известных и авторитетных медицинских журналов в мире.

«Результаты новой российской вакцины обнадеживающие. Вакцина действительно вызывает тот иммунный ответ, который необходим. Это довольно сильный иммунный ответ. Исходя из данных после испытаний вакцины на 76 добровольцах, вакцина является безопасной и не вызывает никаких серьезных побочных эффектов. Теперь необходимы массовые испытания и они уже проводятся», - заявил главный редактор издания Ричард Хортон.

Первые прививки российской вакцины добровольцам сделают уже в эту среду. Сегодня и завтра медики будут обрабатывать анализы.

Так начинается третий, пострегистрационный этап испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Министерством обороны РФ и центром имени Гамалеи. Всего в нем примут участие 40 тысяч добровольцев, часть из которых, кстати, получит плацебо, чтобы не было никаких сомнений в эпидемиологической эффективности препарата. Участие в испытании займет около полугода.

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