СМИ: один человек погиб в результате массового ДТП в Ингушетии
На месте аварии работает полиция. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
© Фото: mchs.gov.ru
На федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии столкнулись восемь автомобилей. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что есть погибшие.
«Один человек скончался от полученных травм, есть пострадавшие, все они доставлены в республиканскую больницу», - сказали в правоохранительных органах.
В настоящее время, по словам источника, на месте ДТП работает полиция. Причины и обстоятельства аварии выясняются.