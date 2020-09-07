СМИ: один человек погиб в результате массового ДТП в Ингушетии

На федеральной трассе «Кавказ» в Ингушетии столкнулись восемь автомобилей. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что есть погибшие.

«Один человек скончался от полученных травм, есть пострадавшие, все они доставлены в республиканскую больницу», - сказали в правоохранительных органах.

В настоящее время, по словам источника, на месте ДТП работает полиция. Причины и обстоятельства аварии выясняются.