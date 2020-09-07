«Актер, способный сыграть любую роль»: друг рассказал, каким был Сергей Колтаков

Сергей Колтаков был уникальным актером, способным справиться с любой ролью. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал режиссер Владимир Хотиненко, комментируя печальную новость о смерти Колтакова.

«Меня ошарашило это известие. Потому что мы с Сережей были достаточно продолжительный период связаны... Сейчас все будут это говорить, но это правда: он был актер совершенно необыкновенный, совершенно уникальный. Уникального дарования, со страстью такой, что просто сквозь пленку пробивалось это все. Он был с совершенно прекрасным чувством юмора. Мог сыграть любую роль... Он мог много чего еще сыграть, возраст у него еще не тот, но, к сожалению, он ушел. У меня нет слов, чтобы выразить то, что я сейчас испытываю. Потому что это правда потеря, как кусок оторвали», - сказал он.

Хотиненко уверен, что для многих людей Колтаков останется в памяти, а это, по словам режиссера, самое главное.

«Здесь сейчас главное, что может остаться, это память. Есть люди, для которых он останется в памяти, а это самое главное. Самое главное - помнить, молиться. И светлая ему память. Необыкновенный был человек. Извини, Сережа, если я тебя чем-то обидел», - заключил Владимир Хотиненко.

Советский и российский актер Сергей Колтаков ушел из жизни в возрасте 64 лет в понедельник, 7 сентября. Зрителям он известен по ролям в таких картинах, как «Зеркало для героя», «Искусство жить в Одессе», «Братья Карамазовы», «Мама не горюй», «Пьяная фирма», «ПираМММида», «Пелагия и белый бульдог», «Двое на острове слез», «Валентина», «Соучастники».