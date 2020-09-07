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Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

Ян Брацкий
17:59 07.09.2020
Сегодня в мире насчитывается более 27 миллионов инфицированных коронавирусной инфекцией, свыше 883 тысяч человек погибли от вызванных болезнью осложнений.
Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии. Он отметил, что вспышка коронавирусной инфекции, которая потрясла весь мир и привела к гибели сотен тысяч человек, не является последней.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней в большей степени, чем он был в этот раз», - приводит ТАСС слова главы ВОЗ.

О коронавирусе мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный китайских город Ухань в провинции Хубэй.

Несмотря на принятые руководством КНР меры, болезнь распространилась. По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день от вируса погибли более 883 тысяч человек во всем мире, более 27 миллионов инфицированы.

Между тем ранее стало известно, что первые поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции в регионы начнутся на следующей неделе. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко. С его слов, уже на текущей неделе начнется вакцинация первых добровольцев в рамках пострегистрационных исследований лекарственного препарата.

Новейшая российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована первой в мире. Препарат уже заинтересовал правительства 40 государств.

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