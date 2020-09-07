Борисов заявил, что санкции Запада мешают восстановлению экономии Сирии

Жители Сирии не смогли почувствовать экономический эффект от восстановления страны из-за западных санкций и закрытия традиционных рынков в связи с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Народ Сирии не в полной мере почувствовал все эти изменения. Два основных обстоятельства играют важнейшую роль: экономическая изоляция Сирии и принятие "акта Цезаря"… Сегодня практически эти действия не позволяют инвестициям быть привлеченными в сирийскую экономику, и, по сути дела, это блокада, это деструктивная позиция США и стран Запада», - сказал Борисов во время пресс-конференции по итогам визита в САР.

Вторым фактором вице-премьер назвал разразившийся из-за пандемии COVID-19 мировой кризис, следствием которого стало перекрытие традиционных рынков сбыта. В то же время Борисов выразил уверенность, что мировая экономика вскоре начинает восстанавливаться и постепенно спрос на сирийскую продукцию будет возрастать.

Юрий Борисов прибыл в Сирию накануне и уже провел переговоры с недавно назначенным на пост главы сирийского правительства Хусейном Арнусом, а также с лидером САР Башаром Асадом. В понедельник, 7 сентября, в республику также прилетел руководитель МИД РФ Сергей Лавров. Одной из основных тем, обсуждаемых в ходе визита российских представителей в Дамаск, являются инвестиции России в экономику Сирии.