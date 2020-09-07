Умер актер Сергей Колтаков

В Москве в возрасте 64 лет ушел из жизни советский и российский актер Сергей Колтаков. Печальную новость сообщил артист Семен Слепаков.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора», - написал он в своем Instagram.

О том, что могло стать причиной смерти актера, к настоящему моменту неизвестно.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. В 1979 году он окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского в Москве. Два года спустя дебютировал в кино в мелодраме «Валентина». Настоящая слава пришла к артисту после съемок в картине «Соучастники» Инны Туманян.

Колтаков также известен по ролям в фильмах «Зеркало для героя», «Искусство жить в Одессе», «Братья Карамазовы», «Мама не горюй», «Пьяная фирма», «ПираМММида», «Пелагия и белый бульдог», «Двое на острове слез».