Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России с 1 октября увеличатся зарплаты бюджетников

Роман Захаров
16:25 07.09.2020
С начала октября зарплаты вырастут также у работников федеральных органов власти, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Evgeny GoTown, Pixabay

С 1 октября зарплаты бюджетников в России увеличатся на 3%. Распоряжение об индексации подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, с начала октября зарплаты вырастут также у работников федеральных органов власти, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Ранее эксперты назвали отрасли с наиболее высокими зарплатами в России. Также специалисты Росстата рассказали о регионах РФ с самой большой оплатой труда на начало 2020 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
16:44 Спорт
Видео
«Это абсурд»: Тарпищев прокомментировал инцидент с дисквалификацией Джоковича
14:20 В стране и мире
В Кремле прокомментировали сообщение о «золотых паспортах» Кипра у россиян
15:33 В стране и мире
Видео
«Это должен сделать сам Ефремов»: Пашаев прокомментировал идею о подаче прошения о помиловании
13:59 В стране и мире
Видео
Потерявшихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолете
12:44 В стране и мире
Видео
Саакашвили выдвинули на пост премьер-министра Грузии
Популярное
Популярное
Видео
Крыло в огне: опубликовано видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем
Видео
Опубликованы кадры с места поисков пропавших под Сочи туристов
Видео
На юге Красноярского края выпал первый снег
Видео
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
СМИ: Пугачева и Галкин задумались о разводе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.