В стране и мире В России с 1 октября увеличатся зарплаты бюджетников Роман Захаров С начала октября зарплаты вырастут также у работников федеральных органов власти, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Evgeny GoTown, Pixabay С 1 октября зарплаты бюджетников в России увеличатся на 3%. Распоряжение об индексации подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, с начала октября зарплаты вырастут также у работников федеральных органов власти, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Ранее эксперты назвали отрасли с наиболее высокими зарплатами в России. Также специалисты Росстата рассказали о регионах РФ с самой большой оплатой труда на начало 2020 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует