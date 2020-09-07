Лавров: очаги террористов в Сирии будут полностью уничтожены

Очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что обсудил с сирийским лидером Башаром Асадом ситуацию «на земле» в САР. По словам Лаврова, стороны констатировали, что внутри арабского государства установилось относительное спокойствие.

«В ходе продолжительной беседы у президента Сирии Башара Асада мы сегодня подробно обсуждали ситуацию на земле, констатировали, что в Сирии установилось относительное спокойствие и нужно работать над консолидацией этой тенденции», - сказал Лавров на пресс-конференции в Дамаске.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел РФ и Сирии Сергей Лавров и Валид Муаллем проводят переговоры в Дамаске. До этого оба дипломата приняли участие во встрече российской делегации с президентом САР Башаром Асадом.