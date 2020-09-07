Путин и король Саудовской Аравии обсудили реализацию договоренностей по ОПЕК+

Президент Российской Федерации Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+. Лидеры условились и дальше действовать в плотной координации. С таким сообщением выступила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон выражено удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате "ОПЕК плюс", позволивших в целом стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках. Условлено о дальнейшей плотной координации на данном направлении», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что министерский мониторинговый комитет стран сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ сообщил о признаках улучшения ситуации на рынке нефти.

В то же время в комитете отметили, что восстановление рынка, на которое влияют в том числе последствия пандемии коронавируса, оказалось гораздо медленнее, чем планировалось. В комитете указали на сохраняющуюся хрупкость рынка, призвав страны, входящие в сделку, сохранять бдительность.