«Это должен сделать сам Ефремов»: Пашаев прокомментировал идею о подаче прошения о помиловании

Прошение о помиловании имеет право подавать только человек, в отношении которого суд вынес обвинительный приговор. Такое заявление в беседе со «Звездой» сделал адвокат Эльман Пашаев, комментируя обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой помиловать артиста Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.

«Прошение имеет право подать только Ефремов, а другие могут поддерживать просто обращением. Подавать прошение о помиловании можно только после вынесения обвинительного приговора», - сказал защитник.

Ранее похожую точку зрения высказал и адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По словам юриста, говорить о помиловании Михаила Ефремова до вынесения судом вердикта по его делу невозможно.

Актер Иван Охлобыстин выложил на своей странице в одной из соцсетей обращение к главе государства с просьбой «пощадить» Ефремова, отметив, что артист не представляет никакой опасности для общества, а в тюрьме ему «не выжить».

Приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП Пресненский суд Москвы огласит 8 сентября. Ранее прокурор заявила, что вина актера полностью доказана. Ответственность за содеянное признал и сам Ефремов.