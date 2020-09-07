Глава МИД России прибыл на переговоры в Дамаск

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Дамаск. Этот визит стал первым за восемь лет. В повестке дня главы российской дипломатии переговоры с президентом Башаром Асадом и главой МИД Сирии. Последний раз российский министр посещал республику в феврале 2012 года.

Также в столице Сирии находится вице-премьер Юрий Борисов, который прибыл туда накануне и уже провел переговоры с недавно назначенным на пост главой сирийского правительства Хусейном Арнусом и Башаром Асадом. Одна из главных тем - российские инвестиции в экономику Сирии.