Глава МИД России прибыл на переговоры в Дамаск
У Сергея Лаврова запланированы переговоры с президентом Сирии и главой МИД республики.
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прилетел в Дамаск. Этот визит стал первым за восемь лет. В повестке дня главы российской дипломатии переговоры с президентом Башаром Асадом и главой МИД Сирии. Последний раз российский министр посещал республику в феврале 2012 года.
Также в столице Сирии находится вице-премьер Юрий Борисов, который прибыл туда накануне и уже провел переговоры с недавно назначенным на пост главой сирийского правительства Хусейном Арнусом и Башаром Асадом. Одна из главных тем - российские инвестиции в экономику Сирии.