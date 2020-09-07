Крыло в огне: опубликовано видео аварийной посадки самолета с горящим двигателем

Пассажирский самолет авиакомпании Atlas Air совершил аварийную посадку на Гавайях. У воздушного судна, которое направлялось в Гуам, в воздухе вспыхнул и отказал один из двигателей.

Все произошло на глазах изумленных пассажиров. Некоторым из них хватило духу снять происходящее на камеры своих смартфонов. На опубликованных в Сети видеокадрах, снятых из салона Boeing 767, видны языки пламени и слышны крики перепуганных пассажиров. Экипаж лайнера принял решение совершить экстренную посадку в Международном аэропорту имени Дэниела Иноуэ.

В результате инцидента никто из 212 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал. В причинах произошедшего предстоит разобраться представителям авиационных властей. Проводится тщательная проверка инцидента.