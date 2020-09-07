Отдых с ограничениями: Греция открыла границу для россиян

С понедельника, 7 сентября, Греция открыла границу для граждан России. При этом есть несколько ограничений: разрешение действует пока только две недели, въехать в страну могут не более 500 человек в неделю, у каждого туриста должен быть отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель, либо документ о временном месте жительства в Греции.

Кроме того, принимать рейсы из РФ будут только три аэропорта: Афины, Салоники и Ираклион (остров Крит).

ПЦР-тест на коронавирус должен быть получен не более, чем за 72 часа до прибытия туриста в страну. Справка оформлена на английском языке. Результаты анализов перед посадкой в самолет должны проверить представители авиакомпаний. В случае отсутствия документа россиянину запретят посадку.

Граница открыта в одностороннем порядке. Ранее российские авиакомпании заявляли, что не видят возможности осуществлять полеты в Грецию ввиду действующих ограничений.

Напомним, что на прошлой неделе РФ возобновила прерванное из-за коронавируса авиасообщение еще с тремя странами: это ОАЭ, Египет и Мальдивы. Кроме того, россияне могут путешествовать в Турцию, Танзанию, Великобританию и Швейцарию.