В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса в регионы

Первые поставки вакцины от коронавируса в российские регионы начнутся на следующей неделе. Соответствующее заявление сделал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Также, по словам министра, уже на текущей неделе начнется вакцинация первых добровольцев в рамках пострегистрационных исследований.

«На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы. На этой неделе все даты точно объявим», - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 11 августа заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная Минобороны совместно с НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи.

В начале сентября глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что препарат уже заинтересовал 40 государств.