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Путин поручил врио губернатора Калужской области решить вопрос с захоронением ТБО

Ян Брацкий
14:44 07.09.2020
Реформа отрасли обращения с отходами, призванная решить вопрос с незаконными свалками, началась в России 1 января 2019 года.
Путин поручил врио губернатора Калужской области решить вопрос с захоронением ТБО
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Калужской области Владиславу Шапше решить вопрос с захоронением твердых бытовых отходов в регионе.

Глава государства отметил, что пять региональных свалок практически исчерпали свой ресурс, что уже привело к росту незаконных свалок твердых бытовых отходов.

«Область генерирует в целом по году где-то 2,5-3 млн тонн таких отходов, из них 0,5 млн тонн подлежит захоронению. Между тем из 14 полигонов пять уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок. На это совершенно точно нужно обратить особое внимание», - сказал Путин.

В ходе беседы президент напомнил, что в России действует соответствующая федеральная программа, которая регулирует оборот ТБО.

В свою очередь, глава региона заверил Владимира Путина в том, что сделает все необходимое для решения вопроса, который волнует жителей области. Владислав Шапша отметил, что первые шаги на пути раздельного сбора мусора уже сделаны, но предстоит выполнить еще большой объем работ.

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