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В Кремле прокомментировали сообщение о «золотых паспортах» Кипра у россиян

Виктория Ивашечкина
14:20 07.09.2020
По словам пресс-секретаря президента РФ, публикация зарубежного СМИ требует подтверждения.
В Кремле прокомментировали сообщение о «золотых паспортах» Кипра у россиян
© Фото: Artur Janas, Pixabay

Сведения, изложенные в материалах кипрских средств массовой информации о владельцах «золотых паспортов» страны, включая россиян, требуют подтверждения. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это газетная публикация, мы не можем ее рассматривать как факт», - рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что далеко не все государственные корпорации попадают под ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.

Напомним, ранее кипрское издание Politis опубликовало список из 34 граждан России и Украины, которые получили в период с 2008 по 2012 год гражданство Кипра в обмен на солидные финансовые инвестиции в экономику этой страны.

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