В стране и мире В Кремле охарактеризовали отношения России и Сербии Анна Касаткина Дмитрий Песков отметил, что российское руководство выступает сторонником дальнейшего развития партнерства двух стран. © Фото: MFA Russia, via, Globallookpress Отношения с Сербией на условиях стратегического партнерства являются одним из важнейших приоритетов внешней политики России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Наши дружеские, партнерские отношения - стратегического партнерства - с Сербией являются одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики. Сербский народ - это братский для нас народ», - сказал он. Песков отметил, что российское руководство выступает сторонником дальнейшего развития этого партнерства. Он добавил, что для углубления этих отношений много делает МИД РФ: в том числе для «посильной защиты» интересов сербского народа на международной арене. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует