Потерявшихся в горах Сочи туристов эвакуировали на вертолете

Со склона горы Ачишхо эвакуировали на вертолете потерявшуюся группу туристов из 11 человек, включая восемь детей. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

При помощи бортовой лебедки и спасательной косынки туристов подняли на борт Ми-8 и отвезли в поселок Красная Поляна.

«Туристическую группу уже ждали врачи скорой помощи.

Осмотр проведен, состояние здоровья удовлетворительное», - рассказали в пресс-службе ведомства.

К поисково-спасательным работам привлекалось 198 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС - 30 человек и семь единиц техники.

Группа туристов из троих взрослых и восьми детей - воспитанников спортивной школы в Твери - ушла в горы утром 6 сентября. На следующий день началась операция по поиску туристов. Одному из детей удалось дозвониться своей маме, благодаря чему спасатели узнали местонахождение пропавших.