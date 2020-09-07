Спасение пропавших под Сочи детей: что известно о происшествии

Спасатели, росгвардейцы и добровольцы добрались до места, где находятся пропавшие ранее туристы.

Напомним, восемь детей от девяти до 16 лет и трое взрослых почти сутки не выходили на связь, после того как отправились на южный склон курорта «Роза Хутор» в Сочи.

На поиски были брошены около двухсот человек. В итоге все решил телефонный звонок. Один из подростков поймал сигнал и сообщил родным свои координаты.

С площадки Кардона Лаура спасатели отправились на эвакуацию группы которая потерялась в горах. Добровольцы отправились на помощь на лошадях, квадроциклах и джипах, также был отправлен вертолет.

В понедельник днем, 7 сентября, стало известно, что группа, которую всю ночь искали спасатели, обнаружена. На связь с матерью вышла одна из юных спортсменок. Затем тренер, который был в этом походе за старшего позвонил на пост МЧС.

Об исчезновении группы в составе которой было восемь детей и трое взрослых стало известно накануне вечером, 6 сентября.

Родители юных туристов позвонили в МЧС и сообщили, что те не выходят на связь. Школьники со своим тренером приехали из Твери. По таким маршрутам ходили не раз, но на этот почему-то ушли без снаряжения.

Также уточнялось, что группа, в составе которой есть дети, не зарегистрировалась в МЧС и не сообщила маршрут следования. По правилам, это должны делать все группы, выходящие на горные маршруты.

Искать пропавших туристов было крайне сложно. Площадь района операции насчитывала десятки квадратных километров.

Спасатели отслеживают туристов по сотовой связи . Сразу после эвакуации детей встретят медики, им будет оказана помощь.