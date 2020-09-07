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Добровинский назвал «спекуляцией» разговоры о возможном помиловании Ефремова

Анна Касаткина
13:40 07.09.2020
По словам юриста, говорить о помиловании можно будет только тогда, когда будет вынесен приговор.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Говорить о помиловании актера Михаила Ефремова до вынесения судом вердикта по его делу невозможно. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Помилование может состояться только тогда, когда будет наказание, вынесенный судом вердикт. Когда этот вердикт вступит в законную силу, тогда можно будет говорить о помиловании. До того, как объявлен приговор, невозможно», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Он добавил, что считает спекуляцией разговоры о том, какое решение по этому вопросу может принять президент Владимир Путин.

Ранее обращение к главе государства с просьбой «пощадить» Ефремова на своей странице выложил актер Иван Охлобыстин. Он заявил, что Ефремов не представляет никакой опасности для общества, а в тюрьме ему «не выжить».

Приговор артисту по делу о смертельном ДТП Пресненский суд Москвы огласит 8 сентября. Ранее прокурор заявила, что вина актера полностью доказана, он сам также признал свою ответственность за содеянное.

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