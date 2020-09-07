В КС оппозиции Белоруссии сообщили о потере связи с Марией Колесниковой

Член Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак заявил, что не может связаться со своей соратницей и политиком Марией Колесниковой.

«Подтверждаю, что я не могу связаться с Колесниковой», - уточнил Знак, передает ТАСС.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что утром в понедельник, 7 сентября, пропала связь с Колесниковой. В последний раз ее видели возле Национального художественного музея в Минске.