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Саакашвили выдвинули на пост премьер-министра Грузии

Виктория Ивашечкина
12:44 07.09.2020
Сейчас политик занимает пост главы исполнительного комитета реформ Украины.
Саакашвили выдвинули на пост премьер-министра Грузии
© Фото: SaakashviliMikheil, Facebook

Председатель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе рассказал, что бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили выдвинули кандидатом на пост премьер-министра страны.

Соответствующее заявление Вашадзе сделал на брифинге.

«Единое национальное движение» и все партии, входящие в оппозиционное объединение, приняли решение выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии», - уточнил он, передает RT.

Напомним, в конце августа Михаил Саакашвили, который сейчас занимает пост главы исполнительного комитета реформ Украины, сообщил, что принял решение вернуться в Грузию.

Политик покинул Грузию, где он был заочно осужден по ряду уголовных дел, в 2013 году. Весной 2015 года он начал свой политический путь на Украине, где получил должность губернатора Одесской области и новый паспорт.

Однако вскоре отношения между политиком и бывшим президентом Украины Петром Порошенко испортились. Саакашвили лишили гражданства и в феврале 2018 года выслали в Польшу.

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