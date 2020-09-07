В стране и мире В Кремле оценили вероятность блокировки Германией «Северного потока - 2» Анна Касаткина Дмитрий Песков также прокомментировал выступления некоторых немецких политиков, которые призывали приостановить реализацию проекта. © Фото: Gazprom, Instagram, Globallookpress Кремль в данный момент не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На заданный ему соответствующий вопрос он ответил отрицательно. Песков также прокомментировал выступления некоторых немецких политиков, которые призывали приостановить реализацию проекта. «Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений», - сказал представитель Кремля. Ранее в МИД Германии заявили о значимости «Северного потока - 2». Отказ от участия в реализации проекта может обернуться крайне заметными экономическими последствиями для страны, сказал министр Хайко Маас. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует