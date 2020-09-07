Мишустин пообещал остаться наставником конкурса «Лидеры России»

В Подмосковье подводят итоги конкурса управленцев «Лидеры России». В завершающий день суперфинала встретился премьер-министр Михаил Мишустин.

В этом году на конкурс поступило почти 234 тысячи заявок из всех регионов России и 68 стран мира. По словам Мишустина, такого интереса организаторы не ожидали, и это подтверждает, что «Лидеры России» - одна из важнейших на сегодняшний день кадровых программ.

«Несмотря на загруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать дальше участие в работе конкурса “Лидеры России” как наставник и попрошу об этом вице-премьеров, министров», - пообещал глава правительства.

Конкурс «Лидеры России» проводится ежегодно с 2017 года. Его целью является поиск наиболее талантливых управленцев, которые в будущем смогут претендовать на высокие должности во властных структурах и крупных компаниях.