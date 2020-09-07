В мэрии Москвы назвали количество добровольцев на участие в испытаниях вакцины от COVID-19

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что около 25-ти тысяч добровольцев в столице подали заявки на участие в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны совместно с НИЦ имени Гамалеи.



По ее словам, с пациентами уже работают медики. Проводятся обследования для выявления возможных противопоказаний.

Только после этого добровольцев допустят к исследованиям. У поликлиник, на базе которых они будут проходить, есть все необходимые разрешения.

По словам Раковой, участников пострегистрационных испытаний вакцины врачи на полгода возьмут под постоянное наблюдение.