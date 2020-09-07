В Роспотребнадзоре рассказали о показателях иммунитета к COVID-19 в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что исследование популяционного иммунитета к коронавирусу показывает, что от 4% до 50% обследуемых в разных субъектах страны имеют иммунитет.

«С конца июня мы начали мониторинг популяционного иммунитета. На сегодняшний день мы видим диапазон от 4 до 50% в разных субъектах», - уточнила Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.

По ее словам, более 0,6% от всего населения России переболели новой коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в России было выявлено 5 185 подтвержденных случаев COVID-19. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 1 030 690 случаев.

Ранее Роспотребнадзор объявил результаты первого этапа исследования популяционного иммунитета к коронавирусу среди граждан страны.

Так, в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%, максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста.