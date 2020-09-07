В стране и мире Коронавирус РФ передала 35 странам оборудование для 900 тысяч исследований на COVID-19 Анна Касаткина Роспотребнадзор оказывает иностранным партнерам помощь в борьбе с инфекцией на постоянной основе. © Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency Россия передала 35 странам тест-системы и реагенты для проведения исследований на коронавирус. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. «В общей сложности передано ПЦР тест-систем и реагентов на 900 000 исследований», - говорится в ее презентации на Всероссийском конгрессе по инфекционным заболеваниям. Кроме того, на конгрессе обнародованы данные о популяционном иммунитете к коронавирусу в России. Исследования показывают, что он колеблется от 4 до 50% в разных регионах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует