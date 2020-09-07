Раскрыты подробности о пропавших в горах Сочи детях

Пропавшие в горах Сочи туристы предположительно приехали из Твери. Все восемь детей из группы являются воспитанниками спортивной школы, сообщает ТАСС.

«Пропавшие из Твери занимаются лыжным спортом, по предварительным данным, направились в горную местность для тренировки легких», - рассказали агентству в прокуратуре Краснодарского края.

Проверку по факту исчезновения туристов начал Следственный комитет РФ. В ведомстве заявили, что люди отправились в поход без разрешительных документов.

Незарегистрированная группа из 11 человек, в том числе восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, вышла утром 6 сентября из поселка Эсто-Садок к озеру и до сих пор не вернулась. Берег озера и маршруты склона Роза Хутор обследовали спасатели на квадроциклах, к поискам также привлекли конно-кинологический расчет на пяти лошадях и вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.