Ученые доказали влияние национальных пищевых традиций на смертность от коронавируса

Смертность, вызванная коронавирусом, зависит от национальных особенностей питания. К такому выводу пришла группа международных ученых под руководством Жана Буске из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта.

Свое исследование они проводили на основе данных Университета Джонса Хопкинса. Специалисты заметили, что среди европейских стран реже от коронавируса умирают жители Германии, Австрии, Чехии, Польши, Словакии и Финляндии. Более высокий уровень летальности зарегистрирован в Бельгии, Франции, Италии и Великобритании.

В связи с этим исследователи сделали вывод, что на смертность влияют продукты, которые употребляют жители этих стран.

«Продукты с сильным антиоксидантным действием, такие как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, в Корее и на Тайване, и их можно рассматривать как группу с низким уровнем смертности», - приводят слова ученых «Известия».

Другое мнение выразила старший научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина. По еесловам, строить теории довольно сложно, поскольку SARS-CoV-2 является еще не изученным вирусом.

«Прямого влияния питания на течение COVID-19 быть не может. Ни один, даже самый полезный пищевой продукт не обладает противовирусной активностью», - сказала она.

При этом Чехонина подчеркнула, что питание может влиять на иммунитет. А от него зависит восприимчивость к вирусу.

Впрочем, чтобы в полной мере ощутить изменения иммунной системы, нужно придерживаться определенного рациона минимум несколько лет.

Эксперты добавили, что пища, богатая витаминами и антиоксидантами, способствует формированию адекватного иммунитета и может повлиять на более быстрое выздоровление от коронавируса.