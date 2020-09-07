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Последний теплый день: в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании со вторника

Тамара Астапенкова
00:56 07.09.2020
Понижение температуры ожидается также в Приволжском федеральном округе.
Последний теплый день: в Гидрометцентре предупредили о резком похолодании со вторника
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

В центре Европейской части России понедельник станет последним теплым днем, после которого начнется стремительное похолодание. К концу недели ожидаются температуры, не превышающие отметки 10 – 15 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В понедельник, 7 сентября, воздух прогреется до 23-25 градусов тепла. Затем ожидается похолодание на 7 – 8 градусов.

«Каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение 15 градусов, а местами температура будет ниже 10-градусной отметки», - сказал РИА Новости Вильфанд.

Понижение температуры ожидается также в Приволжском федеральном округе. По прогнозам синоптиков, там могут быть заморозки до минус 2 – 4 градусов.

Жаркая погода будет на юге Европейской части России, в Краснодарском крае и Ростовской области. Прогнозируется выше 30 градусов тепла и осадки. Будет жарко и на Черноморском побережье.

«В Приморье будет отмечаться сильный ветер: выше 30 метров в секунду. Это ураганный ветер. Ожидаются волны 3 - 4 метра. Виной этому будет тайфун, приходящий из Китая. В Японском море будет штормовая погода - волны восемь метров», - предупредил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что на Европейской части России сентябрь будет теплым и комфортным. Температура будет выше или около нормы. Количество осадков выпадет около или меньше нормы.

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