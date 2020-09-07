В России вступили в силу поправки к закону о регистрации иностранцев

С понедельника, 7 сентября, вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранным гражданам, владеющим в России недвижимостью, выступать принимающей стороной для других иностранцев. Соответствующие поправки в закон о миграционном учете иностранцев были подписаны Владимиром Путиным еще в июне.

Теперь любой иностранец, имеющий в собственности жилье на территории РФ, может предоставлять это помещение для фактического проживания другому иностранцу или лицу без гражданства.

Согласно закону, в течение 30 дней иностранцы-участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, освобождаются от обязанности вставать на учет по месту пребывания. Затем постановка на учет и регистрация по месту жительства может быть оформлена онлайн.