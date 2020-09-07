РФ выполнит наблюдательный полет над Чехией

С 7 по 11 сентября в рамках реализации международного Договора по открытому небу российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Чехией. Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

В наблюдательном полете будет задействован самолет АН-30Б.

«Наблюдательный полет над территорией Чехии будет выполняться в период с 7 по 11 сентября 2020 года с аэродрома открытого неба Пардубице. Максимальная дальность полета составит 800 километров», - добавил Рыжков.

Он сообщил, что АН-30Б выполнит полет по согласованному с Чехией маршруту. Порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение предусмотренных договором положений на борту будут контролировать чешские специалисты.

Ранее, с 31 августа по 4 сентября, РФ осуществила наблюдательный полет над территорией Венгрии.