Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи

Юмориста Евгения Петросяна и народного артиста РСФСР Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи.

«Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!» - написал Винокур в Instagram.

По его словам, выступление прекратилось, когда на сцене был его коллега Евгений Петросян. Сам Винокур готовился к выходу за кулисами.

«Далее началась эвакуация зрителей, а потом и нас - артистов! Пока проверяли здание на безопасность, мы с коллегами делали фото со зрителями и вспоминали забавные случаи из жизни», - сказано в сообщении.

Артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.

Ранее юморист Евгений Петросян озвучил размер своей пенсии.