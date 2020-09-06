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Пресняков-старший рассказал, как обманом сдал сына в интернат

Ирина Егорова
08:52 06.09.2020
По его словам, сын провел в интернате три года.
Пресняков-старший рассказал, как обманом сдал сына в интернат
© Фото: Anton Kuzyakin, Russian Look, Globallookpress

Заслуженный артист России Владимир Пресняков рассказал, что сдал своего сына в интернат, так как сам постоянно находился в разъездах и на гастролях. Причем Пресняков-младший не хотел учиться там, поэтому отцу пришлось пойти на обман.

«Он сначала туда не хотел идти. Но я его обманул: я сказал, что там выдадут ему револьвер, если будет хорошо учиться», - рассказал артист.

Сын провел там три года, и, по его словам, «там был криминал».

«Здание было соединено с простой школой. Там каждый день были разборки, поджигания. Вы не представляете, что там творилось. Там была поножовщина», - передает его слова НТВ.

Советскому певцу и музыканту Владимиру Преснякова-младшему сейчас 52 года. Известен по таким композициям как «Ты у меня одна», «Зурбаган», «Стюардесса по имена Жанна».

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