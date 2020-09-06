В России установили штрафы за шум в «тихий час»

В Республике Саха в сентябре начал действовать административный регламент по предоставлению госуслуги «Запись на прием к врачу». В нем регламентировано не только то, как должна быть организована самозапись, но и рассмотрены «штрафные санкции» в случае опоздания пациента на прием. Опоздавшим будет считаться тот, кто пришел позже назначенного времени на 10 минут. Врач сможет принять задержавшегося только если у него появится «интервал приема», говорится в документе. Если свободного времени не найдется, следует перенести запись на другой день.

Наказание предусмотрено для тех лиц, кто опаздывает регулярно. Пациенту, не пришедшему к своему времени три раза подряд за месяц, система заблокирует возможность самостоятельной записи.

Новые штрафы введены в Астраханской области. Их придется заплатить тем, кто шумит в «тихий час» - с 13.00 до 15.00 часов дня. «Режим тишины» в обеденное время введен во все дни, в том числе праздничные и выходные. Исключение составляет лишь проведение массовых мероприятий или проведение работ по ЖКХ, ликвидации аварий в указанный период. Людям, нарушившим тишину в это время, грозит штраф от одной до трех тысяч рублей. Если шуметь будет организация, то взыскание составит от 10 до 20 тысяч рублей, а должностное лицо заплатит от пяти до десяти тысяч рублей, передает «Российская газета».

Напомним, что в обычное время в Москве нельзя шуметь с 23.00 до 07.00, а также делать ремонт - с 19.00 до 09.00, с 13.00 до 15.00. Безопасный уровень шума в квартире -не более 55 децибел по максимальному уровню звука. Этот уровень должен соблюдаться с 07.00 до 23.00. В ночное время 23.00 до 07.00 уровень шума не должен превышать 45 децибел по максимальному уровню звука. Во время карантина, так как все граждане соблюдали самоизоляцию, были введены дополнительные условия «тишины».