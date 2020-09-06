«Перерастает в балаган»: Наргиз раскритиковала поведение Ефремова в суде

Российская певица Наргиз прокомментировала поведение в суде актера Михаила Ефремова. Она заявила, что жалела артиста до момента, как начались судебные слушания по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце.

«Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…», - перечислила она.

По ее мнению, Ефремов должен сидеть в тюрьме, так как он убил человека.

«А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь», - заявила Наргиз в эфире НТВ.

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил ранее, что Ефремов не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору, так как он с первого дня знал, что «его судьба решена». Хотя сам правозащитник считает выдвинутое прокурором обвинение в виде 11 лет колонии общего режима - несправедливым. По его мнению, Ефремову можно было дать пять-шесть лет колонии-поселения, так как «за неумышленное убийство максимальный срок не дают».