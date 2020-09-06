Врач оценила влияние смартфона на память человека

Использование любых смартфонов негативно влияет на качество памяти - человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. По словам врача-терапевта Олеси Набоковой, хуже запоминаются некоторые факты, если доступ к информации всегда свободен, чем ограничен. У детей, например, зафиксирована замедленная реакция на световые и звуковые раздражители, возрастающее число ошибок при письме, а также отмечены низкие показатели работоспособности.

У подростков, которые часто звонят по телефону и прикладывают его к правому уху, есть сложности с запоминанием абстрактных форм.

Доктор посоветовал людям, которые часто пользуются телефоном, делать зарядку.

«Растяжка рук, запястий, шеи и плеч - обязательные пункты. Рекомендуется сон не менее восьми часов. И постарайтесь отказываться от использования смартфона за два часа до сна, лучше проведите это время с книгой, чтоб глаза могли отдохнуть от экрана телефона», - посоветовала Набокова агентству «Прайм».

А чтобы улучшить память, следует делать и «зарядку для мозга»: считать устно, в обратном порядке, решать задачи с цифрами и словами.

Ранее япониские нейрохирурги отметили, что частое пользование смартфоном может привести к деменции или депрессии. В зону риска как самые часто взаимодействующие с техникой включены люди от 30 до 60 лет.