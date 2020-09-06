Многоразовый экспериментальный космический аппарат Китая вернулся на Землю
Многоразовый космический аппарат, успешно запущенный Китаем с космодрома Цзюцюань, успешно вернулся на место запланированной посадки 6 сентября, сообщает агентство Xinhua.
Он был на орбите два дня.
«Успех этого эксперимента знаменует собой важный прорыв в китайских технологических исследованиях космических аппаратов многократного использования, которые обеспечат более удобный и дешевый путь к мирному использованию космоса», - отмечается в сообщении.
Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем был проведен 4 сентября в условиях полной секретности. Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщала, что ракета-носитель с многоразовым испытательным космическим кораблем предназначена «для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса».