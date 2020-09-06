В стране и мире Многоразовый экспериментальный космический аппарат Китая вернулся на Землю Ирина Егорова Он провел в космосе два дня. © Фото: Li Yuze, Xinhua, Globallookpress Многоразовый космический аппарат, успешно запущенный Китаем с космодрома Цзюцюань, успешно вернулся на место запланированной посадки 6 сентября, сообщает агентство Xinhua. Он был на орбите два дня. «Успех этого эксперимента знаменует собой важный прорыв в китайских технологических исследованиях космических аппаратов многократного использования, которые обеспечат более удобный и дешевый путь к мирному использованию космоса», - отмечается в сообщении. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с многоразовым испытательным космическим кораблем был проведен 4 сентября в условиях полной секретности. Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщала, что ракета-носитель с многоразовым испытательным космическим кораблем предназначена «для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует