Вторая «волна»: жителей Японии предупредили об эвакуации из-за тайфуна «Хайшен»

Метеорологи просят жителей Японии заранее подготовиться к новому удару стихии. На страну надвигается тайфун «Хайшен», силу которого специалисты оценили как «как чрезвычайную мощь». Почти 19 тысяч человек на юге и юго-западе Японии получили уведомление о немедленной эвакуации из-за приближения мощного тайфуна «Хайшен». Более чем 100 тысячам человек рекомендовано покинуть свои дома, передает телеканал NHK.

Сообщается, что скорость ветра может достигать от 50 до 70 метров в секунду. Предположительно, циклон обрушится на остров Кюсю к ночи на понедельник.

Сейчас в Японии закрыты многие магазины, школы, заводы.

Пару дней назад страна пережила удар тайфуна «Майсак». Тогда он разрушил десятки домов, затопил дома, оставил без электричества целые поселки. Далее «Майсак» ушел в Приморье. Там уже тоже готовятся встретить новый удар стихии - с 7 по 8 сентября временно будут закрыты мосты через бухту Золотой Рог.