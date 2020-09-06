Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вторая «волна»: жителей Японии предупредили об эвакуации из-за тайфуна «Хайшен»

Ирина Егорова
07:14 06.09.2020
Ранее страна пострадала от удара «Майсака», который после бушевал и в Приморье. «Хайшен» может оказаться даже сильнее, предупреждают метеорологи.
Вторая «волна»: жителей Японии предупредили об эвакуации из-за тайфуна «Хайшен»
© Фото: NASA Keystone Press Agency Globallookpress

Метеорологи просят жителей Японии заранее подготовиться к новому удару стихии. На страну надвигается тайфун «Хайшен», силу которого специалисты оценили как «как чрезвычайную мощь».  Почти 19 тысяч человек на юге и юго-западе Японии получили уведомление о немедленной эвакуации из-за приближения мощного тайфуна «Хайшен». Более чем 100 тысячам человек рекомендовано покинуть свои дома, передает телеканал NHK

Сообщается, что скорость ветра может достигать от 50 до 70 метров в секунду. Предположительно, циклон обрушится на остров Кюсю к ночи на понедельник.

Сейчас в Японии закрыты многие магазины, школы, заводы.

Пару дней назад страна пережила удар тайфуна «Майсак».  Тогда он разрушил десятки домов, затопил дома, оставил без электричества целые поселки. Далее «Майсак» ушел в Приморье. Там уже тоже готовятся встретить новый удар стихии - с 7 по 8 сентября временно будут закрыты мосты через бухту Золотой Рог. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
06:50 В стране и мире
Назван самый «дорогой» город России для отпуска этим летом
05:40 В стране и мире
Ученые вычислили самый несчастливый возраст
04:36 В стране и мире
Мосты во Владивостоке могут закрыть из-за тайфуна «Хайшен»
03:27 В стране и мире
Видео
Жителей Калифорнии эвакуируют из-за мощного лесного пожара
21:17 Армия
Видео
Армейские международные игры завершились шоу дронов и грандиозным салютом
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, по какой причине может взорваться кондиционер
Видео
Сокровищница под защитой рун: калининградский историк обнаружил следы Янтарной комнаты в бункере Отто Ляша
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Видео
Редкие фотографии, рукописи и письма Довлатова показали в преддверии выставки, посвященной писателю
Доктор Мясников раскрыл связь между смартфонами и опухолью мозга
Астероид размером с высотный дом пролетит около Земли 1 сентября
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.