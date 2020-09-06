Назван самый «дорогой» город России для отпуска этим летом

Отдыхающие этим летом на самых популярных российских туристических направлениях больше всего тратили по картам в Санкт-Петербурге.

«Средний чек покупки здесь оказался самый высокий из всех перечисленных регионов – 4 601 рубль», - подсчитали эксперты

Вторым «дорогим» курортным регионом у туристов стал Крым, также много тратили отдыхающие в Подмосковье.

В исследовании также отмечается. что в этом году особенным спросом у туристов пользовались такие направления как Карелия, Алтай, поездки на озеро Байкал, передает РИА Новости.

В этом году из-за пандемии коронавируса и закрытых границ путешественникам пришлось открывать для себя новые места в России или наслаждаться прежними любимыми локациями. Огромное количество россиян провели это лето на Черноморском побережье: Крыму, Краснодарском крае, Сочи, Геленджике.

Также за отдых в России правительство выплачивает кешбэк в зависимости от стоимости поездки. В акцию включены 44 региона, которые нужно посетить с 15 августа до 20 декабря.