Крокодила весом более 200 килограмм выловили в Миссисипи

В Миссисипи два охотника отправились на небольшой лодке за добычей и поймали аллигатора весом более 200 килограммов и длиной в три с половиной метра. Изначально они подумали, что это бревно, но, когда хищник начал махать хвостом, мужчины поняли, что поймали «удачу за хвост».

Чтобы погрузить в лодку свой улов, у охотников ушло три часа. Выгружали на берег крокодила с помощью трактора. Удивительно, как лодка не пошла на дно или не перевернулась вместе с хищником на борту.

По оценкам специалистов, этот зверь - самый крупный из пойманных в регионе за последние 15 лет, передает «МК».

Ранее крокодила, размер которого составлял около двух с половиной метров мужчина в в Коста-Рике поймал голыми руками.