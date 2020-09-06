В МИД Германии заявили о значимости «Северного потока - 2»

Отказ от участия в реализации крупного проекта «Северный поток – 2» может обернуться для Германии крайне заметными экономическими последствиями. Такой вывод озвучил глава МИД государства Хайко Маас.

Министр иностранных дел в беседе с газетой Bild am Sonntag указал, что среди более сотни европейских компаний, вовлеченных в строительство газопровода, половина являются немецкими.

Ранее представители правящего блока Ангелы Меркель и Социал-демократической партии заявили, что не имеют планов отказываться от строительства газопровода. Такое решение было мотивировано в частности «глубокими связями с Россией», а также открытой враждебностью Соединенных Штатов по отношению к проекту.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель от лица федерального правительства Германии назвала экстерриториальные американские санкции вокруг «Северного потока – 2» незаконными.