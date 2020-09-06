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Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Валентина Пескова
05:40 06.09.2020
Согласно исследованию,  в документе отмечается, что это не зависит от внешних факторов, а является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов.
Ученые вычислили самый несчастливый возраст
© Фото: pixabay.com

Специалисты Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) подсчитали, что наиболее несчастливый период человеческой жизни приходится на 47-48 лет. Специалисты исследовали данные из 132 государств.

Людей разных возрастов просили указать оценить свой уровень удовлетворенностью жизнью: оказалось, что кривая счастья представляет собой латинскую букву U.

Оказалось, что самый счастливый жизненный период у человека приходится на 18-20 лет, затем ситуация ухудшается и достигает своего пика примерно в 47 лет (у жителей развитых стран), в 48 лет (у жителей развивающихся).

В России, Китае и Мексике, как установили ученые, период глубокого уныния проявляется в 43 года. Это состояние, считают в Дартмундском колледже, продолжается до 60 лет, после чего кривая снова начинает подниматься. А в 70 лет люди снова полны сил и энергии, и начинают заново получать наибольшее удовольствие от жизни.

Что касается кризиса среднего возраста, то он имеет биологические причины, уверены специалисты, поскольку свойственен не только людям, но и человекообразным обезьянам. Это подтвердило похожее исследование, проведенное еще в 2012 году.

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