В США вуз отстранил от работы преподавательницу, притворявшуюся чернокожей

В Соединенных Штатах Джессику Круг, занимавшую должность преподавателя в университете Джорджа Вашингтона и являвшуюся доцентом истории, отстранили с работы по причине того, что она притворялась темнокожей.

В случае несогласия с уходом с позиции доцента на факультете посоветовали аннулировать контракт с Круг. Признание преподавательницы там нашли шокирующим.

Джессика Круг добровольно сообщила, что в разное время утверждала, что имеет различное происхождение, всегда идентифицируя себя как потомка темнокожих предков. Об эом пишут РИА Новости со ссылкой на университет.

Она созналась, что использовала «идентичность чернокожей» для коммуникации с людьми, что сама же оценила как неэтичные действия. Преподаватель добавила, что ее действия определяли проблемы с психическим здоровьем и детская травма.