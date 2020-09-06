Беженцы в сирийском поселке Джендерия получили гумпомощь от российских военных

Здание школы поселка Джендерия в провинции Латакия планировалось использовать, как временное пристанище для беженцев. В основном из Идлиба. Но многие семьи живут здесь уже годами.

Для сотрудников российского центра по примирению враждующих сторон этот адрес знаком давно. Продуктами населению они помогают регулярно. Это мука, сахар, рис, чай. Всего больше 200 наборов, по количеству, проживающих здесь беженцев.

«Мы регулярно это проводим, согласно установленного плана. На сентябрь спланированы 4 гуманитарные акции в провинции Латакия. Перед этим, естественно будет проведена рекогносцировка этих пунктов. И проведение гуманитарных акций, выдача продовольственных наборов», - рассказывает начальник отдела ЦПВС Алексей Дмитриев.

У большинства этих людей родные служат в сирийской армии. У многих женщин с войны не вернулись мужья , у стариков - дети. Фотографии погибших героев здесь повсюду. За годы жизни в изгнании люди уже как-то смогли наладить быт, но все равно живут более, чем скромно. Часто вспоминают, как хорошо было до тех пор пока не пришли радикалы.

Абдуаллатип был преуспевающим человеком, выращивал гранаты, инжир, фисташки. Ферма давала рабочие места десяткам односельчан. Когда пришли боевики, то предложили стать ему старостой, захваченного поселения. Он отказался сотрудничать, ведь на войне погибли трое его сыновей

Когда террористы окружали крепость Харем в провинции Идлиб, он получил ранение, но на следующий день снова ушел на позиции. Отбивая атаку - был ранен уже смертельно, это было пять лет назад. Два года назад в одном бою на дороге из Меятдины погибли Адель и Мухаммад. Они были разведчиками, их тогда двадцатыми восемь человек полегло.

Сейчас его семья на попечении государства. Правительство обеспечивает кров и еду, детям дают бесплатное образование, но главная мечта вернуться на свою землю.

«Здесь, конечно, не очень удобно жить. Хотя о нас заботятся. Мы уже в возрасте, здоровье не идеальное, много прошли. Нам очень хочется домой, в Идлиб. В этой войне мы потеряли все. Наших сыновей. И мы заслужили того, что бы увидеть снова наш дом», - говорит Хамида Мухаммад Адель Бустани.

И люди верят, что при поддержке России мир в их стране наступит уже совсем скоро и тогда они смогут отплатить за помощь, накрыв на стол в своем родном доме.