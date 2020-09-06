Amazon запретила доставку в США семян из других стран
Тысячи жителей США за последние месяцы получили довольно странные посылки на почте, которые они не заказывали. По неизвестным причинам на домашние адреса американским гражданам через компанию Amazon («Амазон») пришли отправления с семенами различных растений.
Большая часть была, предположительно, отправлена из Китая, пишет Wall Street Journal. Во многих случаях на пакетах было указано, что внутри находятся игрушки, украшения или другие товары. Это-то и вызвало подозрения у американских властей и привлекло их внимание. В том числе, данным вопросом заинтересовались Минсельхоз США и Министерства внутренней безопасности США.
В свете произошедшего корпорация Amazon запретила доставку в США семян из других стран. Запрет начал действовать с 3 сентября.
Американская сторона заявила, что во взаимодействии с официальными лицами Китая пытается выяснить, кто рассылает семена. Так, в США, в частности, возникли опасения из-за того, что во многих случаях речь идет о семенах растений, распространение которых может нанести ущерб. В результате проверки выяснилось, в некоторых случаях это были семена сорняков, в ряде посылок также нашли личинок насекомых.