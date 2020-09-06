Тысячи жителей США за последние месяцы получили довольно странные посылки на почте, которые они не заказывали. По неизвестным причинам на домашние адреса американским гражданам через компанию Amazon («Амазон») пришли отправления с семенами различных растений.

Большая часть была, предположительно, отправлена из Китая, пишет Wall Street Journal. Во многих случаях на пакетах было указано, что внутри находятся игрушки, украшения или другие товары. Это-то и вызвало подозрения у американских властей и привлекло их внимание. В том числе, данным вопросом заинтересовались Минсельхоз США и Министерства внутренней безопасности США.

В свете произошедшего корпорация Amazon запретила доставку в США семян из других стран. Запрет начал действовать с 3 сентября.

Американская сторона заявила, что во взаимодействии с официальными лицами Китая пытается выяснить, кто рассылает семена. Так, в США, в частности, возникли опасения из-за того, что во многих случаях речь идет о семенах растений, распространение которых может нанести ущерб. В результате проверки выяснилось, в некоторых случаях это были семена сорняков, в ряде посылок также нашли личинок насекомых.