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Мосты во Владивостоке могут закрыть из-за тайфуна «Хайшен»

Анна Берестовая
04:36 06.09.2020
Новый тайфун может оказаться столь же разрушительным для приморских территорий, как «Майсак».
Мосты во Владивостоке могут закрыть из-за тайфуна «Хайшен»
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com

В связи с ожидающимся приходом на территорию Владивостока тайфуна «Хайшен» 7-8 сентября мост на остров Русский, а также мост через бухту Золотой Рог могут быть временно закрыты.

Соответствующую информацию сообщают в правительстве города. Ранее оба моста уже закрывались перед ураганом, вызванным тайфуном «Майсак».

В результате разгула стихии на территории Приморского края пострадали жители 70 муниципалитетов. Жертвами тайфуна стали трое человек, еще 55 пострадали.

Власти региональной столицы объяснили, что закрытие мостов будет зависеть от регистрируемого в области балки жесткости моста показателя скорости ветра. При 20 метрах в секунду проезд будет закрыт для фур, а при 30 метрах и выше проехать по мосту не сможет ни один вид транспорта.

В настоящее время ожидается, что тайфун «Хайшен» окажет такое же воздействие на Приморье, как и предшествующий.

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