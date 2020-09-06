В стране и мире Жителей Калифорнии эвакуируют из-за мощного лесного пожара Анна Берестовая В настоящий момент огонь распространился на 100 гектаров. © Видео: @jbake55, Twitter © Фото: @jbake55, Twitter Жители американского населенного пункта Алпайн в округе Сан-Диего штата Калифорния начали эвакуацию в связи с распространением сильного лесного пожара вблизи жилой территории. На данный момент площадь возгорания составляет более 100 гектаров. Зона, охваченная пламенем, продолжает разрастаться, и делает это с немалой скоростью. Соответствующая информация сообщается на официальном аккаунте национального леса Кливленда в Twitter. Согласно имеющимся данным, огонь угрожает жизни, здоровью и имуществу населения Карвеакра. В настоящее время на месте пожара работают авиационные и наземные подразделения В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует