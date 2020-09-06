В Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности

На территории Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Согласно данным Гидрометцентра, в регионе сложилась потенциально опасная пожарная обстановка.

Предупреждение из-за высокой пожарной опасности погоды действует в городских округах Кашира и Шатура, и будет сохраняться до 23.00 воскресенья.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на территории Смоленской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и Белгородской областей. «Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который обозначает потенциально опасную погоду.

При этом на территории Курской и Воронежской областей объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.